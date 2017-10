Ootamatu taaskohtumine: naine leidis kadunud kassi kaheksa aastat hiljem

Ragdolli tõugu Ally omanik Krista Abbott oli teismeline, kui tema armastatud kass ühel päeval kadus. Naine otsis looma ümberkaudsetelt aladelt kuu aega, ent andis lõpuks alla arvates, et sinisilmne kass oli parematele jahimaadele läinud.

Naine läks eluga edasi. Ta abiellus, sai kaks last ning kolis rohkem kui 1000 kilomeetrit eemale Wollongongi. Mõni nädal tagasi sai ta aga telefonikõne ning talle öeldi, et Ally leiti elusa ja tervena.

«Esialgu ma seda ei uskunud. Ma olin kindel, et Ally oli surnud,» rääkis Abbott. Loomapäästjad olid Ally leidnud ning tema mikrokiip aitas organisatsioonil kassi omaniku üles leida.

Ally ja Krista said selle nädala alguses pärast kaheksat aastat esmakordselt taas kokku ning kuigi kass oli veidi hirmunud, on Krista kindel, et loom tundis ta ära. Naine pani ka kõikidele loomaomanikele südamele, et nad oma lemmikud kiibistada laseksid.