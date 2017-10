Inimeste tähelepanu mõjutab lemmikloomade näoilmeid

Teadlaste poolt läbi viidud uuring kinnitab, et koerad on oluliselt ekspressiivsemad, kui inimesed neid jälgivad. Näiteks tõstavad nad oma kulme, et nende silmad suuremad paistaksid. Koerte näoilmeid peeti varem juhuslikeks ja mitteteadlikeks liigutusteks, mitte kommunikatsioonimeetodiks.

«Näoilmeid kirjeldatakse kui emotsioonide edasiandjaid ning just seepärast eeldati varem, et loomad ei suuda neid oma tahtmise järgi kontrollida ja muuta,» rääkis Bridget Waller, Portsmouthi ülikooli evolutsionaarpsühholoogia professor ning uuringu autor.

Uurimuse käigus võrreldi seda, kuidas koerad reageerivad toitu toovale inimesele ning analüüsiti nende ilmete muutumist pärast seda, kui inimene lahkus. Walleri sõnul ei reageerinud koerad toidu vaatamisele eriliselt ning see annab alust arvata, et loomad kasutavad näoilmeid suhtlemisel ning mitte ainult seetõttu, et nad on elevil. Teadlased täpsustasid aga, et nad ei ole kindlad kas koerte näoilmed on õpitud käitumine või näitavad need tugevat suhet omanikega.

Uuring viidi läbi 24 koera kaasabil, nende reaktsioone filmiti ning järelduste tegemiseks kasutati süsteemi nimega DogFACS, mis annab anatoomilise analüüsi abil usaldusväärsed vastused. «Meie töö on järjekordseks tõestuseks, et koerad on inimeste tähelepanule tundlikud,» ütles Juliane Kaminski, uuringu kaasautor. «Aga loomulikult ei pruugi see koeraomanikele mingi üllatusena tulla.»