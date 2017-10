Päevakäpp: nähtamatu Nella ootab juba aastaid kodu

Turvakodus ühes pisikeses pesas tudub iga päeva väike Nella. Tema mäletab väga hästi 2014. aasta algust ning seda, kuidas ta Turvakodusse sattus. Nella elas Arukülas ning juba siis oli ta nähtamatu. Ta uitas üksinda ringi, nuuskis prügikastidest süüa ning talvekülmaga otsis tuulevarju raagus põõsaste all. Nella teadis, et need ei pea lörtsi, lund ega tuult, sest kõrvatipud kipitasid külmast ning käpapadjandid oli jääs, kuid ta lootis, et mida rohkem ta jäätub ja mida valusam käppadel hakkab, seda tuimemaks muutub kipitav valu südames.

Nüüdseks on Nella Turvakodus ning kõik oleks justkui hästi, kuid kahjuks on Nella endiselt nähtamatu. Nella hinges on nii suur kurbus, et ta on loobunud lootmast. Justkui tema ei olekski armastusväärne ega väärt oma päriskodu. Kui keegi Nella pesast möödub, siis ei tõsta ta enam isegi pead, sest kindlasti pole need huvilised ju talle. Iga kord kui vabatahtlik Nellaga jutustama läheb, vaatab kassitirts kahtlustavalt, justkui öeldes: «Sa ajad vist mind kellegagi segi? Minuga ei räägi keegi! Jäta mind parem üksi, ma pole Su tähelepanu väärt.» Nukralt asetab Nella pea oma käppadele ja vaatab mõtlikult seina.

Kolm aastat on ühe pisikese kassi jaoks tänamatult pikk aeg. Miks Nellat juba märgatud pole? Võlgneme Nellale päris oma kodu — sellise, kus Nella ei oleks enam nähtamatu, vaid oma pere armastatud liige.

Kirjuta Nellale info@kassideturvakodu.ee

Kui Sa kodu pakkuda ei saa, siis palun jaga Nella lugu, et ta lõpuks ometi koju saaks.