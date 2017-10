Pommikoer, kes oma tööst ei huvitunud, sai luureagentuurist kinga

CIA teatas kolmapäeval, et nad võtsid vastu raske otsuse 18-kuune Lulu pommikoerte treeningprogrammist lahti lasta, sest kutsa kaotas lõhkeainete leidmise vastu huvi.

«Kõikidel koertel on uusi asju õppides paremad ja halvemad päevad,» kirjutas CIA oma veebilehel. «Ent mõndade koerte puhul on aru saada, et probleem ei ole ajutine ning töö, mille jaoks nad harjutavad, neile ei sobi.»

#CIAK9 Pupdate:

Sometimes, even after testing, our pups make it clear being an explosive detection K9 isn’t for themhttps://t.co/nPZl6YWNKb pic.twitter.com/07TXRCH7bp — CIA (@CIA) October 18, 2017

We’re sad to announce that a few weeks into training, Lulu began to show signs that she wasn’t interested in detecting explosive odors. pic.twitter.com/c6lxHPfC09 — CIA (@CIA) October 18, 2017

Lulu peremees, kes teda Fairfaxi maakonna politseijaoskonnas treenis, võttis koera endale ning nüüd veedab loom oma päevi lastega mängides, jäneseid ja oravaid jahtides ning süües. Kuigi CIA esindajate sõnul hakatakse Lulut kindlasti igatsema, oli see koera heaolu arvestades ainuõige otsus.

Our trainers’ top concern is physical & mental well-being of K9s.

They made difficult decision & did what’s best for Lulu: stop her training pic.twitter.com/Ss9y9LpE9q — CIA (@CIA) October 18, 2017

CIA otsus teenis Twitteri kasutajatelt heakskiidu ning paljud inimesed tänasid agentuuri mõistva suhtumise eest.