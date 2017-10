Jaapani värskeim südametemurdja on siil, kes armastab matkata

A post shared by あずき/azuki (@hedgehog_azuki) on Sep 25, 2017 at 4:20pm PDT

Azuki, kellel on pea 200 000 Instagrami-jälgijat, armastab õunu, vannis käimist ning oma soojas pesas magamist.



Tema omanik kohtleb siilipoissi kui kuningat ning vastutasuks poseerib loomake hea meelega fotodel.

Azuki värskeim seiklus viis ta metsa, kus ta võttis ette puhkuse kõige vajalikuga — siilil on oma telk, grill, matkatool ja isegi kajakk ning ta poseerib uhkelt nende kõigiga.

Siilid on Jaapanis populaarsed ning riigis, mis alustas kassikohvikute trendiga, on nüüdseks olemas ka siilikohvik, kus huvilised saavad okkaliste nunnudega mängida. Kohvik on inimeste hulgas hitt ja ühe töötaja sõnul on ukse taga pidevalt järjekord.