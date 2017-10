Saaremaal süüdistab endine omanik uut peremeest koerte näljutamises

«Märgatud Saaremaal» kommuunis levis postitus ühest teepervel ootavast taksikoerast, kes on kehvas seisus ja nälginud. Samas leidusid kohe inimesed, kes ta auto peale korjasid ja loomaarsti juurde toimetasid.

«Kui ma nägin Jenny pilti ning avastasin, et ta on Lümanda tee äärest armetus olukorras leitud, olin šokis,» tunnistas taksikoerte endine omanik Heli Kärgenberg, kes hakkas kohe tegutsema ja leidis looma lõpuks loomakliinikust. «Siis läksid lapsed teisele koerale järele ja see oli veel armetumas olukorras. Ta on saanud seal ilmselt suuremalt koeralt pureda ja närvikava on täiesti sassis.»

Loomaarst Lea Hioväin tõdes, et koerad olid kõhnad, selgroog oli väljas ja roided nagu rehapulgad, mida võis üle lugeda. Mingisuguseid vigastusi ta siiski ei leidnud. «Arstina ei saa ma ütelda, et uus omanik on neid näljutanud ja peksnud,» ütles Hioväin. «Esimene koer «võttis ilmselt oma koti selga» ja nagu taks ikka, otsustas sellest majast ära kolida.»

Heli Kärgenberg oli sunnitud augustikuus 14-aastasele Jennyle ja 6-aastasele Blake’ile uue kodu leidma, kuna kolis ära. Tema endise elukoha uued omanikud ei olnud nõus võõraid koeri endale võtma, korteris oleks aga kahele loomale ruumi vähe. Nii hakatigi otsima uut omanikku ja peagi ilmus välja Leho.

