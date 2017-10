Galerii: kolmekilose kasvajaga koer sai uue võimaluse elule

Clyde ei saabunud varjupaika aga üksi — oma rinnakorvi all kandis ta kaasas pea kolmekilost kasvajat, mis oma suuruse ja raskuse tõttu mööda maad lohises ning seetõttu haavandeid täis oli. Gallatini maakonna varjupaiga töötajad leidsid, et Clyde on liialt noor ning elurõõmus, et ta magama panna ning kasvaja otsustati ära opereerida.

Arstliku läbivaatuse käigus leiti, et tõenäoliselt oli kasvaja eksisteerinud umbes kuus kuud ehk pool kutsa elust. Koer transporditi Ohiosse, kus arstidel kulus kaks tundi, et kasvaja eemaldada ning kogu protsess kulges edukalt. Vaid päevad pärast surmasuhu sattumist oli Clyde juba paranemas ning eeldatavasti taastub ta täielikult. Koeral ei paista olevat mingisugust soovi paigal istuda ja rahulikult paraneda. Ta jalutab ringi, käib õues ja tahab mängida.

Äralõigatud kasvaja uuritakse aga hoolega läbi, et saada teada, kas tegu on hea- või pahaloomulise moodustisega. Viimase puhul peab Clyde läbima ravikuuri, ent peale seda suundub ta uude ja armastavasse koju.