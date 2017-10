Päevakäpp: kauni pilguga Agnes

Noor kass Agnes on päästetud koos teiste kassipoegadega Viimsist, kus nad seni tänaval elasid. Tema kaunis kasukas on tänavaelust taastunud sama hoogsalt, kui on kasvanud tema usaldus inimese vastu ja paranenud tema hingehaavad. Siiski on ta veel mõnikord ebakindel, kas see paikäsi tahab ikka ainult head või tuleks seda hoopis tõrjuda. Ent kui saad Agnesele juba ühe pai kinkida, siis palub ta mitu-mitu veel ning alguse saab imeline paiparadiis!

Hetkel elab Agnes turvakodus, kuid üle kõige tahaks see pisikest kasvu sametpehme kassike minna päris oma koju. Ta unistab sõbrast, kellega jagada oma rõõme ja kelle juurde saaks õhtuti magusalt nurrudes kaissu pugeda. Ta unistab oma inimesest, kellega koos otsida seiklusi ja olla lihtsalt muretult õnnelik!

Vaata, kuidas Agnese pilk sind puurib ja loodab sinus ära tunda päris oma inimese! Kui sina tunned Agneses ära enda uue parima sõbra ning oled avatud tema poolt pakutavale tingimusteta armastusele, siis tule talle kindlasti külla.

Agnes on steriliseeritud, vaktsineeritud ja kiibitud ning ootab kirju aadressil info@kassideturvakodu.ee.