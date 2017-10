Aasta looma luulekonkursile saab töid esitada veel nädal aega

«Aasta looma luulekonkurss osutus eelmisel aastal väga populaarseks ning otsustasime ettevõtmist ka sel aastal korrata – tänavune aasta loom, metskits, võiks inspireerida vähemalt sama paljusid kirjutajaid, sest tundub ta ju inimesele niivõrd lähedal olev ja teada-tuntud loom,» räägib luulevõistlusest aasta looma toimkonna liige Helen Arusoo.

«Luulekonkursi eesmärgiks on julgustada lapsi ja noori siduma oma kirjanduslikke oskusi loodusteaduslike tarkustega,» ütleb Arusoo ja lisab: «Nägime eelmisel aasta pealt, et kirjanduslik aktsioon annab aasta looma tegemistele juurde ühe huvitava vaatenurga ning mis veelgi olulisem, lapsed ja noored, kes kirjatükke loovad, saavad aasta loomaga palju lähemalt tuttavaks, sest hea tõepärane kirjatükk eeldab teatavat uurimistööd.»

Tänavusel aasta loomal, metskitsel, on praegu head ajad — selja taga on mõne aasta tagused rasked talved, mil suur osa populatsioonist hävis ning ellu jäid kõige tugevamad. Nüüdseks on kitse asurkond kosunud. Kui kaks aastat tagasi valiti aasta loomaks metssiga oma võimsuse tipul, siis tänavu on metskits valitud põhjusel, et kits on Eestis taas kenasti nähtavaks saanud.

«Luulevõistlus on mõnusalt meeleolukas, kuid samas üdini asjalik aktsioon, mis aitab meil metskitse elust ja olemusest paremini aru saada,» ütleb Helen Arusoo. «Me näeme teda metsatukkades ja põlluäärtes, kuid kui palju me temast tegelikult teame?» tõstatab Arusoo küsimuse.

Konkursile on oodatud kirjatükid nii erinevates luulevormides kui ka lühijutustustena. Kõikidest saabunud töödest valib võistluse korraldusmeeskond välja parimad, mille autoreid premeeritakse retkega metskitsede elupaikadesse. Looduskalender.ee meeskonna lemmikud kirjatükid avaldatakse Looduskalender.ee portaalis ning Eesti Loodusmuuseumi kollektiivi lemmikud leiavad tee Loodusmuuseumi kodulehele ning sotsiaalmeedia kanalitesse.

Võistlusel osalemiseks tuleb saata oma maksimaalselt 1000 tähemärgi pikkune luuletus või lühijutt märksõnaga «Luulevõistlus» hiljemalt 25. oktoobriks 2017 e-posti aadressile muuseum@loodusmuuseum.ee või paberkandjal aadressile Eesti Loodusmuuseum, Lai 29a, Tallinn. Töö juurde tuleks kindlasti märkida ka oma nimi, vanus, kool, klass ning telefoninumber. Võitjad selguvad 1. novembriks ning nendega võetakse ühendust.

Tutvu inspiratsiooni kogumiseks metskitse aasta kodulehega ning heida pilk kitsekaamerale!