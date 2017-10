Mees lasi endale koeraga samasuguse tätoveeringu teha ning sattus interneti naerualuseks

Texase elanik Chris uskus, et tema koera eelmine omanik oli looma tätoveerimisega piinanud ning otsustas oma lemmiku toetamiseks samuti tätoveeritud saada. Uhkustunne muutus aga häbiks, kui mees fotod oma tätoveeringust Facebooki üles laadis.

«Kõik, kes minu koera Beari tunnevad, teavad, et tal on eelmiste omanike poolt tehtud tätoveering. See ajab mul südame pahaks, et inimesed oma loomi tätoveerivad. Täna õhtul lasin ma selle sümboli endale tätoveerida,» kirjutas mees ning pani kõrvuti kaks fotot, millel on näha tema käsivars ning koera alakõht, kus sümbol paikneb.

Peagi ilmus foto alla kommentaar, mis Chrisi oma tegu kahtlemata kahetsema pani — talle öeldi, et tema koera alakõhul olev sümbol näitab, et loom on kastreeritud. Teised kommenteerijad võtsid asja huumoriga ning küsisid mehelt, kas ta lasi end samuti kastreerida.

USA Varjupaigaveterinaaride Ühenduse sõnul on kastreeritud loomade tätoveerimine kohustuslik ning suure tõenäosusega tegi koera alakõhule märgi loomaarst.

Chris ise ei lase end nüüd juhtumil häirida ning tema sõnul ei oleks igaüks valmis oma lemmiku heaks midagi nii radikaalset tegema. Ta on küll tätoveeringuga rahul, ent mõlgutab mõtteid see oma koera käpajälje kujutisega ära katta.