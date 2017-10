Humoorikad kaadrid: surikaadist sai halloween'iks kõrvitsapea

Inglismaal Kentis asuv reservaat on oma asukatele varemgi kõrvitsaid pakkunud ning üks kaval surikaat teadis täpselt, mida teha, et putukate ja muu heaga täidetud vilja maitsev sisu endale saada. Selle asemel, et suguvendadega jagamise üle võidelda, pani surikaat oma pea kõrvitsa sisse ning asus maiustama, nähes samas välja, nagu tal oleks kostüüm seljas.

Surikaadid polnud aga ainsad, kellele kõrvitsaid jagati — piltidelt näeb ka prillkaru, kes oma kingitust lähemalt inspekteerib. Vaata galeriist järele!