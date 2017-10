Kes keda sööb ehk alligaatorid ja haid üksteist ei karda

Loomulikult ei räägi me siinkohal suurtest mõrtsukhaidest, vaid väiksematest, kuni meetripikkustest hailiikidest. Uuring, mis ilmus teadusväljaandes Southeastern Nationalist täheldas, et alligaatorid jahivad Atlandi rannikul elavaid haisid.

«Jahtimismustrid olenevad kahe kiskja suurusvahekorrast,» rääkis Kansase Osariigi Ülikooli uurija James Nifong. «Kui väike hai alligaatorist mööda ujub ning too tunneb, et ta on haist tugevam, läheb ta rünnakule, ent meil on materjale ka selle kohta, kuidas suuremad haid alligaatoreid ründavad.»

Nifong ja tema kaasteadlased on ligi kümme aastat Florida ja Georgia osariikide alligaatoreid uurinud ning teinud seda peamiselt öösiti, kui kiskjad kõige aktiivsemad on. Teadlased uurisid enam kui 500 alligaatori magude sisu, et näha, mida loomad söönud olid. Kui nende toidulaud koosneb üldjuhul tigudest, kalast ja koorikloomadest, siis Nifongi uurimisrühm leidis ja kolme eri hai- ja ühe railiigi jäänuseid.

Nifong avastas vanu dokumente uurides, et alligaatorite ja haide võitlusi on kirjeldatud juba 1870. aastatel ning teada on ka juhtum, kus haid ründasid kalu jahtivate alligaatorite seltskonda. «Kuigi haid eelistavad soolast vett ning alligaatorid pesitsevad magevees, suudavad haid ja raid ka viimases ujuda ning alligaatorid kasutavad seda ära,» sõnas Nifong.