Postimehe video: spetsialist õpetab lemmikloomade elustamist

Elustamiskursuse viis läbi PetCity loomakliiniku meeskond eesotsas peaarst Heli Särega. Koeramannekeenidel näidati, kuidas teostada südamemassaaži ning kunstlikku hingamist, et looma kuni arstiabi saabumiseni elus hoida. Üldjuhul on mittehingava looma elustamiseks aega vaid kaks kuni neli minutit ning loomakliinikus on tulnud ette olukordi, kus loomaomanik oleks õigeaegse ja oskusliku tegutsemise abil saanud oma lemmiku elu päästa.

Heli Säre sõnul on elustamisoskus kahtlemata vajalik. «Mul on e-mail noorelt loomaomanikult, kes meie kursusel osales ja tõesti — tema koeral jäi tennisepall hingetorusse kinni ja Heimlichi võttega ta ise päästis oma koera,» rääkis Säre Postimehele. «See annab loomaarstile jõudu veel rohkem õpetada ja demonstreerida.»

Kui loomaga õnnetus juhtub, ei ole tavalisele kiirabinumbrile helistamisel mõtet. Selle asemel tuleks valida tuttava 112-lõpuga PetCity valvetelefoni number, kust omanik nõu ja abi saab. Peagi hakkab tegutsema ka loomakiirabi, mis püüab õnnetusolukorras võimalikult kiiresti kohale jõuda, esmaabi anda ja looma vajadusel kliinikusse transportida.

Eestis on elustamiskoolitusi läbi viidud kaks aastat ning nendega jätkatakse ka edaspidi nii Tallinnas, Pärnus kui ka Tartus. Vähemalt kaks korda aastas viib PetCity läbi rühmakoolitusi, kus käsitletakse lemmikloomade esmaabi ja elustamisvõtteid. Huvi elustamiskoolituste vastu on suur ja Heli Säre sõnul broneeritakse broneeritakse kohad kiiresti.

Lemmikloomakliiniku töös tuleb elustamist vajavaid loomi sageli ette ning peamiseks murepõhjuseks ongi blokeeritud hingetoru. Dr Säre näitas postimehe kaameratele tähtsamaid esmaabivõtteid, mida õnnetusjuhtumite puhul kasutada. Kes leiab aga, et video vaatamine piisavalt õpetlik ei ole ja soovib oma kätega mannekeeni peal harjutada, saab seda kindlasti teha. Selleks tuleb vaid helistada PetCity ööpäevaringsel valvetelefonil +3725153112 ning aeg õppimiseks kokku leppida.