Päevkäpp: Jasmine, kes armastab kõiki

Jasmine tutvustab ennast nii:



Olen pärit Maardu tänavalt ja ei oska kahjuks täpselt öelda, kui vana ma olen. Ma ei tea, kus mu isa ja ema on, kas on mul õed ja vennad, see oli nii ammu ja tundub, et ei olnud üldsegi. Õues oli muidugi raske, külm ja vastik. Tundsin end üksiku ja mahajäetuna, aga ma ei kaotanud usku, et see varsti lõppeb. Ma ei kaotanud usku inimestesse ega karda neid, vaid vastupidi, otsin nendega kogu aeg kontakti. Hirmsasti armastan, kui mulle paid tehakse, väga väga palju paid.

Mulle meeldivad külalised. Ma olen siis nii rõõmus ja õnnelik, et nurrumootor hakkab kohe tööle. Ma hindan igat minutit, mis minuga veedetakse, lasen rahulikult kõhtu silitada ja musi teha. Olen kõigi jaoks alati truu kaaslane, kellele kõike rääkida ja probleeme jagada. Me leiame kindlasti üheskoos lahendused ja kõik saab korda. Ärge isegi kahelge!

Öeldakse, et kolmevärvilised kassid toovad õnne koju ja uskuge mind — see on tõsi. Isegi kui ma veel seda proovinud pole, tean ma täpselt, et annan endast parima. Kui lõppude lõpuks leidub just see minu inimene,uudan tema elu aina paremaks.

Teiste kassidega saan ma suurepäraselt läbi. Eriti teeb mind õnnelikuks teiste eest hoolitsemine. Aitan oma käpalistel sõpradel karvu puhastada, et nad oleksid veel ilusamad. Suhtun teistesse nii nagu ma tahaks, et minusse suhtutakse.

Muidugi meeldib mulle ka mängida igasuguste pallidega ja suletuttidega. Ma tean täpselt, kuhu vaja oma hädasid teha ja kus oma küüsi teritada – diivan, tugitool ja seinad pole kindlasti selle jaoks mõeldud.

Jasmine ootab kirju aadressil kodu@kassiabi.ee või kõnesid numbril 5557 1625.

Rohkem pilte Jasmine'ist leiab SIIT.