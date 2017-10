Truu koer keeldus metsapõlengute eest põgenemast, et kitsesid kaitsta

Hendel kirjutas, et nende pere kaotas Sonoma maakonnas möllavas metsatulekahjust kõik. Perel oli vaid mõned minutid, et oma koduloomad autosse laadida ning põgeneda. Vaatamata kuumale tuulele, sulavale metallile ning plahvatavatele propaanikanistritere keeldus perekonna koer Odin maha jätmast kaheksat kitse, keda Hendelid pidasid. Perel ei jäänud üle muud, kui Odin maha jätta ning põlengualalt lahkuda.

"Kui me mitu päeva hiljem tagasi läksime, leidsime me rusude hulgast põlenud ja nõrkenud Odini, kes oli ümbritsetud meie kitsedest ning paarist väiksemast hirvest, kes tema juures kaitset otsisid,» kirjutas Roland Hendel. «Ta lonkas, tema paks ja kohev kasukas oli põlenud ning vurrud kuumuses sulanud.»

Odin aga paraneb ning on taas kokku viidud oma õe Tessaga. Kohalikud loomaarstid vaatasid koera läbi ning nende sõnul on ta läbielatut arvestades väga heas vormis. Kuigi ta käpapadjandid said tugevalt põletada, ootab Odinit ees täielik taastumine. Vaprale elupäästjale vääriliselt saab ta tänutäheks korraliku pesu ja hoolduse ning mahlase steigi.