Video: koer peab tänaval istuvat meest hüdrandiks ning märgistab ta ära

Mees, kes on süvenenud telefoni kasutamisse, ei märka, et selja tagant läheneb talle valge koer. Krants nuusutab mehe särki ning leides, et tegu on urineerimiseks sobiva kohaga, asub kõhklemata plaani ellu viima. Kulub hetk aega, enne kui mees aru saab, et midagi on valesti. Soovides kahtlemata kätte maksta, üritab ta koera jalaga lüüa, ent krants pääseb põgenema ning vaatab siis (kahtlemata rahulolevalt) kaugemalt pealt, kuidas vihane mees rikutud särgi seljast kisub.