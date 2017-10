Püsivus viib sihile: Tänavakoer tungis omavoliliselt pulmapeole ning leidis endale pere

Pieroni ja Martinsi pulmapidu 30. septembril pidi toimuma õues, ent vihmane ilm sundis pulmaseltskonna lageda taeva alt peotelki kolima. Lisaks pruutpaari lähedastele ilmus kohale ka kutsumata külaline mudaste käppadega tänavakoera näol, kes ilma pikema jututa telgist välja toimetati. See aga looma ei heidutanud, sest peagi oli ta taas kohal. Suur oli külaliste imestus, kui pulmamarss mängima hakkas ja pruudi asemel jalutas mööda vahekäiku altari poole hoopis koer.

Taas kord viidi koer minema, ent sihikindel kutsa ilmus pruutpaari vannete andmise ajal taas telki, jooksis altari juurde ning viskas pruudiloori peale pikali.

Marília Pieroni sõnul oli ta äärmiselt üllatunud ning leidis, et koerake on armas. Koeral lubati peole jääda ja puhvetist süüa ning peagi pärast seda läks ta oma teed. Pieroni ja Martins leidsid aga, et eriline koer peaks nendega jääma ning 10. oktoobril leidsid nad oma kodulinna elanikelt tulnud vihjete abil koera taas üles.

Kutsa sai endale nimeks Snoop ning ta leidis armastava kodu. Pieroni ütles, et koer on mänguhimuline ja hooliv ning nad on koos temaga väga õnnelikud.