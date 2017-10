Vietnami pere peab lemmikloomana 80-kilost püütonit

Kui üldjuhul hoiavad maopidajad oma mürgiseid ja vähem mürgiseid lemmikuid terraariumis, siis poisi tädi An Ngyueni sõnul on madu nende pere juures, Thanh Hoa provintsis, vabalt elanud juba neli aastat. «Püüton kaalub 80 kilo ja on väga rahulik. Päev oli väga vihmane ning meie aed oli üle ujutatud, me panime mao vette, et ta saaks mängida ja lõõgastuda,» ütles Nguyen. Ta kinnitas ka, et video näol ei ole tegemist mingisuguse võltsinguga.