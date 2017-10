Uuring: kassid võivad peagi koertelt töö võtta

Uuring näitab, et kassidel on märksa tundlikum lõhnataju kui koertel, me pole seni suutnud neid lihtsalt veenda seda kasutama, kirjutan news.com.au. Laiapõhjaline uuring avaldati ajakirjas Applied Animal Behaviour Science ning järeldus on ühene: kassid teevad koertele lõhnatundlikkuses ära.

Veelgi täpsemalt öeldes: kasside geeniuuring näitas, et neil on märksa parem võimekus eristada rohkemaid lõhnu. See aga tähendab, et seda oskust saaks ära kasutada, näiteks lõhna järgi tuvastada vähki, tuberkuloosi või lõhkeaineid. Samuti pääsevad kassid tänu oma kehaehitusele märksa enamatesse kohtadesse.

Imetajatel on ninas kolm erinevat põhilist lõhnaretseptorite proteiini. Üks neist (nimega V1R) on usutavasti vastutav selle eest, et imetaja on võimeline üht lõhna teisest eristama. Koertel on üheksa erinevat V1R versiooni, inimestel kaks, kassidel aga 30.

Uuringu läbiviijad usuvad, et kasse on võimalik treenida näiteks otsingu- ja päästemissioonideks, kus nende unikaalne lõhnataju kasuks tuleb.