Jube trend: lapsed levitavad Snapchatis loomapiinamisvideoid

Independent kirjutab, et peamiselt on materjali levitamise taga lapsed. Mainitud videote hulgas on näiteks elusalt põletatud orav, kuldkala, kel lõigati silmad välja ja rebasekutsikas, keda rünnati. Vahel on kuulda ka, kuidas kaamera taga inimesed naeravad.

Kokku on loomade heaolu eest hoolitsevale heategevusorganisatsioonile RSPCA esitatud viimase kahe aasta jooksul 117 kaebust piinamisvideotest, mis tähendab 340protsendilist tõusu. «See on šokeeriv ja mis on tõeliselt kurb - loomi piinavad peamiselt lapsed,» ütles RSPCA andmekoguja. «Need lapsed jagavad videoid ja pilte oma sõpradega. Mõnel päeval on mul olnud väga raske nähtud pilte unustada.»

Snapchat on loomapiinamise hukka mõistnud: «Seda sorti julmus on ebaseaduslik ja seda ei tohiks kunagi Snapchatis edastada. Kui keegi midagi sellist Snapchatis näeb, tuleb asjast kindlasti teada anda.»