Nõmmel päästeti surmasuust neli oravapoega

Eesti Metsloomaühing kirjutas Facebookis, et selleks ajaks kui juhatuse liige Katrin Idla Nõmmele jõudis, oli leitud veel üks poeg. Samuti nähti viiendat oravat, ent too oli püüdjate eest põgenemisel liiga kiire ja teda kinni võtta ei saadudki.

Pereisa oli kiiruga oravatele valmis meisterdanud puuri ning pannud neile ka mõnusa pesakarbi, kus loomad sooja said. Nii väikeseid oravapoegi, kes kaaluvad oktoobri keskel vaid 50 grammi, nägid abistajad esmakordselt ja keegi ei tea, kas tegemist oli noore ja kogenematu oravaemaga või oli temaga midagi juhtunud, et pojad üksi jäid. Üks on täiesti selge - neil ei oleks olnud mitte mingisugust võimalust iseseisvalt ellu jääda ning see hooliv Nõmme pere tegi ainuõige otsuse pojad üles korjata, sooja panna ja abi otsida.

Pärast mõningat turgutust sõidutati oravapojad eile Metsloomaühingu Järvamaa hoiukodusse Virge Võsujala juurde, kes nad hilisõhtul üle võttis. Kuna oravapojad on väga nälginud, siis tuleb esimestel päevadel neid iga mõne tunni tagant korraga väikeste kogustega toita ja soojas hoida. Tegemist on alles oravapiima joovate oravatega, kes ise süüa ei oska ning neid toidetakse spetsiaalse oravatele mõeldud piimaseguga.

Eesti Metsloomaühing paneb inimestele südamele, et lehmapiima ei tohi oravatele anda ning nii väikeste oravate puhul on oluline, et nende toit oleks kehatemperatuuril. Kui keegi leiab mahajäetud oravapojad, siis tuleb nad sooja tõsta ning sellest Metsloomaühingule teatada. Kui oravapojad on piisavalt suured ning ise söövad, lähevad nad välipuuri, kus nad koos teiste oravatega talvituvad, et siis kevadel metsa minna.

Oravate aitamist saate kõik toetada annetusega Metsloomaühingu kontole:

Eesti Metsloomaühing, EE952200221067573100 Swedbank, selgituseks: oravapoegade talvitumise toetus.