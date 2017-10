Päevakäpp: naeratav Tommy otsib kaisutajat

Üheskoos hakati Tommy endist kodu otsima ning Facebookist leitud kuulutus viis üllatava ja väga kurva tulemuseni.

Täpselt aasta tagasi oli Tommy sealsamas läheduses hulkunud ning tema omanikku otsiti taga. Kui peret välja ei ilmunud, võttis leidja ta enda juurde, kuid segastel põhjustel sattus Tommy uuesti tänavale ja nüüd ongi Tommy hoiukodus oma uut päriskodu ootamas.

Tommy hoiukodu on aastate jooksul hoidnud erinevaid kasse, kuid ta ütleb täie veendumusega, et Tommy on kõige vahvam hoiuline, kes tal seni olnud on! Hoiukodu kirjutab Tommy kohta nii:

“Kui unistad rahulikust kaisulembesest sõbrast, siis on just Tommy õige valik. Hoolimata oma suuremast kasvust on Tommyl hell süda ja tema lemmiktegevus on inimesele võimalikult lähedal pikutada. Ta pakub lahkesti oma soojust, kui pärast rasket tööpäeva koju jõuad või külma vihma käest tuppa saabud. Soojendab sind üles, istub rahulikult süles ja tahab vastutasuks vaid mõned paid saada. Lisaks sellele, et Tommy on kõige suurem kaisukaru, oskab ta end ka härrasmehelikult üleval pidada ja tänavalt tuppa elama pääsemist vääriliselt hinnata. Hoiukodus viibitud aja jooksul ei ole Tommy mitte ühtegi pahandust teinud, ka kõige pisemat mitte! Oma energia panustab ta parema meelega hoopis suletuti tagaajamisele, et seejärel taas mõnusasti inimese lähedale puhkama pugeda.”

Tommy on kiibitud, vaktsineeritud ja kastreeritud ning ootab Sinu kirja aadressile info@kassideturvakodu.ee