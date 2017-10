Ehmatav mimikri: kujumuutjast röövik imiteerib ohu korral rästikut

Röövik, keda Bowler oma videos «maailma parimaks» nimetab, näeb tavapäraselt ringi liikudes välja nagu kuivanud puuoks ning tema pruun nahk sulandub ümbritseva loodusega ühte. Kui ta end aga ohustatuna tunneb, piisab vaid keha tagurpidi pööramisest ning väikesest ussikesest on saanud rästik. Rööviku saladus peitub tema pea all peituvates värvilaikudes — kaks suurt musta, valgete täppidega ringi jätavad rööviku jahtijatele mulje madude klaasjatest silmadest. Lisaks sellele hakkab röövik end ka maolaadselt liigutama ning suudab sellega ära petta nii suuremad putukad kui ka linnud.

Hemeroplanes triptolemus'e elupaikadeks on paljud kohad Kesk- ja Lõuna-Ameerikas ning Aafrikas ja Mark Bowleri sõnul ei ole üllatuseks see, et üldjuhul tekitab ta inimestes hirmu. Kartmiseks pole aga põhjust, sest röövikul puuduvad kihvad ning ta toitub vaid puulehtedest.