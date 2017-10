Kurioosum: surnud kalad ummistasid Paraguays jõe

Kohaliku võimu esindajad ei oska öelda, mis kalade massihukkumise esile tõi, ent mitut ülesvoolu asuvat tehast kahtlustatakse jõevee reostamises ning algatatud on ametlik uurimine. Teadlased on aga välja pakkunud teooria, et kalad surid jõevee hapnikutaseme languse tõttu.

Costa Rica kalandusinstituudi tegevjuht Gustavo Menesese sõnul on tegu väga imeliku nähtusega. «Lisaks sellele, et surnud kalu oli niivõrd palju, olid nad kõik kokku kogunenud jõe ühte ossa ning see teeb juhtunu ebaharilikuks,» rääkis Meneses.