Lugeja videod: Nõmme oravad valmistuvad talveks

Teadaolevalt on oravad oma intelligentsuse ja tarkuse poolest tarkade loomade esikümnes. Avo lisab, et oravad on ka tublid kinnisvaraomanikud, kuna neil on mitu pesa. «Oli au nende armsate karvakerade naaber olla Nõmmel elades üle üheksa aasta,» ütleb Avo, et just nii ta nende loomakeste käitumist ja hingeelu tundma õppiski. Oma salvestisi tahab ta jagada, kuna tavainimene ju oravate pesadesse ei näe!