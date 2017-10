Pandauputus! Hiinas toodi rahva ette 36 pandapoega

Kokku on Sichuanis 2017. aasta pandasid 42, neist 15 paari on kaksikud. Tegu on rekordilise arvu sündidega alates sellest ajast, kui hiidpandade säilitusprogramm Hiinas 1950. aastatel alguse sai. Pandapoegadel hoitakse hoolega silma peal, sest nad on kahjulikele teguritele väga vastuvõtlikud ja võivad kergelt hukkuda. Vastsündinud pandade jäsemed on nii nõrgad, et nad ei suuda tükk aega kõndida ja oma esimese kahe elukuu jooksul ei tee nad peale söömise ja magamise suurt midagi.