Galerii: mees sattus silmitsi hiiglasliku kulturist-känguruga

«Ma tavaliselt tunnen end loomade lähedusest hästi, kuid niipea, kui känguru hakkas veest välja tulema, jättis mu süda löögi vahele,» kirjeldab kohtumist lihaselise isasloomaga Vincent.

Mehe sõnul oli känguru vähemalt kaks meetrit pikk ning kaalus silmaga hinnates sada kilo. ning kuna loom pingutas mehele lähenedes oma lihaseid, jättis ta väga hirmuäratava mulje.

Känguru suples Boodjidupi ojas Lääne-Austraalias ning Jacksoni sõnul on ta isegi lapsepõlves korduvalt seal ojas end jahutamas käinud ning kängurusid näinud, siis midagi sellist pole tema silmad varem näinud.

Kuna Jackson kartis, et känguru võib viga teha tema koer Dharmale, viis ta lemmiku koju, kuid naastes oli känguru ikka veel ojas.

Kängurud on inimpelglikud, kuid on teada väheseid juhtumeid, mil nad on inimesi rünnanud, kui tunnevad end ohustatuna.