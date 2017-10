Galerii: kureuputus prügimäel

Valge-toonekured lendavad traditsiooniliselt tuhandeid kilomeetreid, et külma talve eest soojematele aladele jõuda, ent paljud kured on pikad ja väsitavad reisid ära jätnud, sest prügimägede näol on neile suured toiduhulgad palju lähemale toodud. Kui inimsilmale on tegu ebameeldiva vaatepildiga, siis toonekurgede jaoks on prügimäed kui Rootsi laud, kus toidujäätmete hulgast head-paremat välja sorteerida. Vaata galeriist, kuidas kured prügimäe üle on võtnud!