EKSKLUSIIVSED KAADRID: Tartu «šaakalid» püüti videosse

Esimesel videol on näha, kuidas loom kassi taga ajab ning alles auto lähenedes kartma lööb. Teisel liigub «šaakal» päise päeva ajal Ropka tööstusrajoonis ringi. Lugeja kirjutas lisaks, et on varem kiduraid linnarebaseid näinud ning tema kaamerasilma ette jäänud olendid on neist erinevad.

Keskonnaagentuuri juhtivspetsialisti Peep Männili sõnul pole aga kahtlustki, et videotel nähtavad loomad on rebased. «Esimese video peal on ilus terve rebane, teise peal kärntõve põdev rebane. Rebasel on kaks korda pikem saba, kui šaakalil, samuti on erinevalt šaakalist tema kõrva tagaosad ja käppade esiküljed mustad,» sõnas Männil.

Ootame jätkuvalt teie vihjeid, fotosid ja videoid aadressil lemmik@postimees.ee