Tuntud koerasõber Vladimir Putin sai tippkohtumisel uue neljajalgse sõbra

Putin on teada-tuntud koeraarmastaja ning Berdimuhamedovi sõnul on kutsikas hilinenud sünnipäevakink. Putin tähistas 7. oktoobril oma 65. sünnipäeva.

Alabai lambakoerakutsika nimi on Verni, mis tähendab vene keeles truud. Alabaisid aretatakse ja kasvatatakse Türkmenistanis ning kõrvu käsitsikootud vaipade ning ahhal-tekiini hobusega on need kuulutatud Türkmenistani rahvuspärandiks.

Berdimuhamedov on laiava stiili poolest tuntud endine hambaarst, kes naudib oma kõrberiigis autokraatiat, tema lemmikute hulka kuuluvad peened tõuhobused, sportautod ja isikukultus.

Varem on Putinile kutsikaid kinkinud veel näiteks Jaapani ja Bulgaaria riigipead. Sotšis arutavad Türkmenistani ja Venemaa riigipead maagaasi seisu, kuna Venemaa loobus eelmisel aastal hinnaküsimuse tõttu Türkmenistanilt gaasi ostmisest.