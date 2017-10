Ikea uusimad kliendid on disainihuvilistest lemmikloomad

Time kirjutab, et Ikea uusima kollektsiooni nimi on «Lurvig» (rootsikeelne vaste sõnale karvane) ning sealt võib leida kõike, mida üks disainimeelas karvakäpp vajada võiks – voodeid, kraapimispuid, kotte, kausse, mänguasju. Firma kinnitusel on kõik tooted loonud «loomaarmastajatest disainerid» ning oma panuse on andnud ka veterinaarid.

«Kas sulle tundub, et su kass või mõni muu lemmik pole lihtsalt lemmikloom, vaid perekonnaliige?» küsib Ikea. «Just sellele keskendusime me Lurvigi tooteid luues.»