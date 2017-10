Video: Saarma käik hambaarsti juurde

Miami loomaaia pressiesindaja Ron Magilli sõnul oli see esimene kord ajaloos, mil saarmas professionaalset hambaravi sai. Nelja-aastase Ticuna raviprotseduuri jaoks oli kohal kaks arsti, et mõlemad hambad võimalikult kiiresti korda saada. Ticuna ise oli samal ajal narkoosi all ning operatsioon möödus intsidentideta. Silmahammaste murdumine võib saarmatel söömist takistada ning see viib omakorda surmani, mistõttu Ticuna ravi oli vältimatu. Nüüdseks on saarmatüdruk aga operatsioonist täielikult toibunud ja tagasi loomaaias.

Hiidsaarmas kuulub hävimisohus liikide hulka ning on kantud ka punasesse raamatusse. Looduses leidub neid ainult Lõuna-Ameerika troopilistel aladel. Vangistuses on hiidsaarmas samuti haruldane — 2003. aasta seisuga elas loomaaedades ainult 60 isendit.