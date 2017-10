Reis kaugesse minevikku: mis värvi olid dinosaurusemunad?

Oviraptorid elasid hilisel kriidiajastul, umbes 75 miljonit aastat tagasi. Nad olid maa peal kõndivatest dinosaurustest lindudele kõige sarnasemad, omades nokataolist koonu ning teadlaste arvates ka sulgedega kaetud keha.

2006. aastal läbi viidud elavate lindude analüüs järeldas, et värvilised munad arenesid peale dinosauruste väljasuremist ning kõik lindude eellased munesid valgeid mune. See teooria on nüüdseks aga ümber pööratud, sest lennuvõimetute lindude valgetest munakoortest on leitud vähesel määral värvipigmente.

Nüüd võttis grupp teadlasi eesotsas Yale'i Ülikoolis doktorikraadi omandava Jasmina Wiemanniga ette kivistunud oviraptorimunade uuringu, mille jaoks kasutati meetodit nimega vedelikkromatograafia-massispektromeetria, mis võimaldab teadlastel aineid massi ja laengu suhete järgi tuvastada ning neid üksteisest eristada. Kui kivistunud mune palja silmaga vaadata, on need hallikaspruuni värvi, ent analüüsi käigus selgus et munad sisaldasid emude munadega sarnaseid pigmente ning läbi selle jõuti järeldusele, et munad olid enne kivistumist sinakasrohelised.

Tegu on esimese korraga, mil teadlastel on õnnestunud kindlaks teha dinosaurusemunade täpne värv ning arvatakse, et munad sulasid neid ümbritsenud lehestikuga kokku ja jäid nii röövloomade eest kaitstuks. Lisaks sellele on praegu elavate lindude hulgas täheldatud, et sinirohelisi mune munevate lindude pesades on munade valvuriteks üldjuhul isaslinnud ning see toetab teooriat, et ka dinosauruste hulgas valvasid isased loomad pesi.