Kasulikud nipid: kuidas koos lemmikloomaga kolida

Lemmikloomi tuleks kolides kohelda kui lapsi ning olla nendega õrn ja rahulik. Toome välja nõuanded, kuidas neljajalgne pereliige valutult ühest paigast teise saada.

Jää rahulikuks

Loomad tunnetavad oma omanike emotsioone ning see mõjutab nende heaolu. Kui sa pakkimise ajal teibi ära kaotad ja vihaseks lähed, muutub ka su lemmik närvilisemaks. Ole talle eeskujuks ja püüa jääda tasakaalukaks.

Võta aega

Öeldakse, et tark ei torma ning see kehtib ka siin. Selle asemel, et kogu kolimiseelne pakkimine võimalikult viimasel minutil ära teha, planeeri see pikema aja peale. Asju vähehaaval ära pannes ei muutu kogu õhkkond järsult teistsuguseks ning see hoiab loomad rahulikumana.

Tutvusta talle kandepuuri

Kui su loom peab kolimise ajal reisima kandepuuris või -kotis, on kõige halvem idee talle seda esmakordselt alles kolimise päeval näidata. Pigem hoia puur avatuna põrandal juba pikemat aega ning pane sinna sisse tuttava lõhnaga tekk ja mänguasjad ja lase oma lemmikul rahulikult sealt sisse ja välja käia, et ta puuris olekuga ära harjuks. Samuti aitab looma puuri panek ning temaga väikestel jalutuskäikudel käimine.

Vii ta kolimispäeval minema

Kui alustad kodu lõplikult tühjaks tegemise ning kastide välja viimisega, loob see närvilise ja kiirustava õhkkonna - seda eriti siis, kui oled kolimisfirma appi kutsunud. Kaalu looma mõne tuttava inimese juurde viimist ning kui on aeg liikuma hakata, võta ta sealt kaasa.

Kaalu kõiki liiklemisvariante

Kui kolid ühest Eesti linnast teise, ei ole siin suurt probleemi, sest auto, rongi või bussiga saab ainult mõne tunniga meie väikeses riigis igale poole. Teine lugu on aga välismaale kolimisega, sest võib juhtuda, et kõige parem viis on minna hoopis lennukiga. Tee kindlasti eeltööd, sest looma transportimine lennul ei ole kõige odavam ning näiteks suuremad koerad peavad reisima lennuki pagasihoius, kus on piiratud arv kohti.

Kui otsustad ette võtta pikema autoreisi, arvesta suurema ajakuluga ning vahepeatustega. Kõik hotellid ei luba lemmikloomi ning kui see siiski võimalus on, tuleb selle eest taaskord rohkem maksta. Samuti kaalu autovarustuse ostmist: lemmikloomade turvavöö, istmekatted ning loksumiskindel veekauss aitavad su lemmiku heaolule kaasa.