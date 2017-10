Sa pead seda nägema! Bernhardiinil on superpikk keel

Mochi keele pikkuseks mõõtis loomaarst 18.58 sentimeetrit ning ta purustas vana rekordi täielikult – eelmise rekordkoera Puggy keel oli «ainult» 11.43 sentimeetrit.



Mochi omanikud Carla ja Craig Rickert kirjeldavad teda kui koomilist, armastavat ja lojaalset koera, kes sööb kõige parema meelega maguskartuleid ja maapähklivõid. «Mochi, kes kutsikana hüljati, on meile õpetanud, et eriline olemine pole häbiasi,» sõnas Carla Rickert. «Me loodame tema rekordi abil püüda tähelepanu sellele, et ka varjupaigaloomadest saavad suurepärased kaaslased.»

Rekordkeelel on aga ka varjupooled. Mochil on vahest hingamisraskused, ta ilastab närvilisena meeletutes kogustes ning vajab abi asjade põrandalt üles tõstmisega. Carla Rickerti sõnul on aga uhkusetunne nende koera üle väärt kogu ila, mida nad viimase kuue ja poole aasta jooksul koristama on pidanud.