Galerii: Jaapanis ehitati õlgedest hiiglaslikud loomakujud

Kujude puhul on tegu taaskasutusega – kuna ümbruskonna talupidajad ei taha, et nende kasvatatud viljast midagi raisku läheks, anti kõik materjali ülejäägid festivali tarbeks. Sel aastal on loomakujud niivõrd suured, et vajavad püsti püsimiseks puukarkassi abi. Külastajad saavad muuhulgas näha gorillat, krokodilli, möirgavat lõvi ning pühvlit. Vaata galeriist uhkeid kunstiteoseid ning selleks, et näha videosid kujude ehitusprotsessist, külasta Wara kunstifestivali Facebooki lehte!