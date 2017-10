Vana naist brutaalselt rünnanud seale leiti uus kodu

Siga ründas oma kihvadega naise jalgu ning 20-sentimeetrist haava pidi õmblema. Loomade varjupaiga inimeste sõnul saadi seast lihtsalt valesti aru, kuid Yates jäi endale kindlaks: tema ei suuda koju naasta, kui brutaalne ründaja ikka kõrvalmajas elab.

Seega pidid Hammy omanikud leidma talle uue kodu ning reedel viidigi põssa minema, kirjutab BBC. Praegu on Hammy karantiinis, enne kui ta talu teiste sigadega kokku lastakse, kuid Hammy uus peremees David Bourne ütleb, et kult on end seni eeskujulikult üleval pidanud.

Ka Bourne usub, et Hammyt on lihtsalt valesti mõistetud ning tema eelmised omanikud võtsid ta, kuna uskusid ta olevat minisea. Hammy aga on tõenäoliselt mitme eri tõu segu, kuna kasvas oodatust suuremaks. Hammy jääb tallu elama elu lõpuni. Neile aga, kes soovivad siga lemmikloomana pidada, paneb Bourne südamele: mõelge hoolikalt järele.