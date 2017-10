Londoni värskeim kuulsus: jänes, kes sõidab jänest

Seiklushimulise jänese tõi laiema avalikkuse ette esimesena Matt Hepburn, kes postitas oma Twitteri kontole foto sellest, kuidas ta jänesega ühes bussis sõitis. Foto on nüüdseks kogunud pea 70,000 meeldimist.

There's a rabbit on my bus. pic.twitter.com/ccPtRo3KdH — Matt Hepburn (@MattHepburnClan) September 29, 2017

Kuu aega hiljem leiti rändur juba aga Londoni metroos liiklemast ning inimesed hakkasid naljatama, et tegu on raamatust «Alice Imedemaal» tuntud valge küülikuga, kes alatasa kuhugi hiljaks jääb.

I saw him on the overground to hackney the other day.. he's very busy & important, rarely late. pic.twitter.com/6yCnZ88Vx0 — Jo Duffy (@JoDuffy91) September 29, 2017

Sellega aga lugu ei lõppenud ning Matt Hepburnil õnnestus küüliku omanik leida. Tegu oli hipiga, kelle sõnul liigub tema jänes tihti üksi ringi ning on oma kodus, Londoni linnaosas Hackneys, hästi tuntud.

See jänes pole aga esimene lemmikloom, kellel on kirg maailma avastada. 2011. aastal sai Dorseti elanik Fee Jeanes üllatuse osaliseks kui talle öeldi, et tema kass Dodger sõidab alatasa bussiga. Kass istus bussis reisijate süles ning tegi seda nii tihti, et bussijuhid hakkasid spetsiaalselt tema jaoks konservtoitu kaasa võtma.