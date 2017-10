Eesti koerasportlased võitsid maailmameistrivõistlustel pronksmedali

Märkimisväärseid tulemusi saavutati ka individuaalarvestuses. Aleksander Andre ja manchesteri terjer Dalylove Incredible Intelligence «Niki» võitsid midiklassis 5. koha (osales 79 võistluspaari) ning Marje Piiroja ja belgia lambakoer malinois Frosty Forest Zeta Prime «Süsi» maksiklassis 6. koha (osales 141 võistluspaari). Eesti sportlaste täistulemused on avaldatud Eesti Kennelliidu kodulehel.

Agility on hobuste takistussõiduga sarnanev põnev ja vaatemänguline koeraspordiala, kus koer läbib koerajuhi juhtimisel aja peale 15-22 erinevast takistustest koosneva raja. Koerad on suuruse järgi jagatud kolme rühma – mini, midi ja maksi. Võistlus koosneb kahest eraldi osavõistlusest – hüpperajast (koosneb erinevatest hüppetakistustest, tunnelist, slaalomist ja «kotist») ning agilityrajast (eelnimetatud tõketele lisaks ka kontakttõkked poom, kiik ja A-takistus). Maailmameistrivõistluste medalid jagatakse välja eraldi nii individuaal- kui meeskondlikus arvestuses. Maailmameistritiitlid antakse välja kahe ala kokkuvõttes, kuid hüppe- kui agilityraja esikolmikuid autasustatakse ka eraldi.

Eestis on agilityga tegeletud aastast 1991, aktiivsemalt aastast 2002. Agility maailmameistrivõistlustel osalesid esimesed Eesti võistlejad 2004. aastal. Agility Eesti meistrivõistlusi korraldatakse aastast 2007. Aastal 2020 on Eestil au korraldada Agility maailmameistrivõistlused Tallinnas Tondiraba Jäähallis. Tegemist on olulise verstapostiga Eesti koeraspordi arengus, mis leiab laialdast rahvusvahelist meediakajastust ja toob Tallinna sadu koeraspordifänne üle kogu maailma.