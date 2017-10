Päevakäpp: Beebi ja Täpp otsivad koos armastust

Südamlikud vennaksed armastavad siin maailmas kõige rohkem just üksteist, ent armastust on neis niivõrd palju, et jätkub ka teistelegi. Beebi ja Täpi jaoks oleks kõige ilusam kingitus oma inimese leidmine, aga seda saavad ja tahavad nad teha vaid kahekesi koos. See aga tähendab seda, et ikka ja jälle valivad Kasside Turvakodu külastajad endale lemmikuks kellegi teise, sest kaks täiskasvanud, mustvalget «liiga tavalist» kassi ei ole kellegi esimene valik. Beebi ja Täpp on tavalisusest aga kaugel ning loodavad jätkuvalt, et tuleb keegi kes just neile kodu tahaks pakkuda.

Beebi ja Täpp ootavad sinu kirju aadressile info@kassideturvakodu.ee