Fotoahned turistid panevad metsloomade elud ohtu

Rahvusvahelise loomakaitseorganisatsiooni World Animal Protection poolt avaldatud uuringuraportist selgub, et inimeste tahtmine teha endast mõne metsiku loomaga pilt on loomade elu negatiivselt mõjutanud. Uuring, mis keskendus kahele Amazonase piiril asuvale linnale - Manausile Brasiilias ning Puerto Alegriale Peruus - leidis, et paljudele turistidele pakutakse võimalust teha pilte vihmametsadest illegaalselt kaasa võetud loomadega. Inimesed ei ole aga teadlikud sellest, et nende fotodel figureerivad loomi hoitakse väikestes räpastes puurides ja meelitatakse toiduga ning see kõik toob endaga kaasa psühholoogilise ja kohati ka füüsilise trauma.

Uurijad leidsid tõendeid metsloomade korduvast väärkohtlemisest. Muuhulgas avastati haavatud ja vedelikupuuduses madusid, kinni seotud lõugadega krokodille, suur-sipelgaõgija, keda tema omanik oli peksnud ning laisik, kes oli köitega puu külge kinni seotud. Instagramis on metsloomadega fotode postitamine alates 2014. aastast teinud pea kolmesajaprotsendilise tõusu ning ligi pooltel neist piltidest on metsloomad kas inimestel süles või mõnes muus ebaloomulikus asendis. Need loomad kannatavad nii kaamera ees kui ka tavainimeste silmade alt varjus ning selfieturism on kaasaaitavaks teguriks ohustatud liikide hävinemisele.

World Animal Protection on aga inimeste harimise südameasjaks võtnud. Peruu ja Brasiilia valitsustelt nõutakse metsloomi kaitsvate seaduste loomist ning loomaturismi rangemat regulatsiooni. Alus on pandud liikumisele, mis annab turistidele võimaluse teha metsloomadega pilte ilma julmas fototurismis osalemata ja paneb kõigile südamele, et fotosid tohiks teha vaid loomade loomulikus keskkonnas neist ohutus kauguses olles. Samuti on igaühel võimalik oma allkiri anda petitsioonile metsloomade väärkohtlemise vastu ning seda saab teha siin.