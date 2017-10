Spetsialist selgitab: seltsiv perekoer Ameerika kokkerspanjel vajab sotsialiseerimist

Ameerika kokkerspanjelite kõige silmapaistvamaks tunnuseks on nende pikk, maani ulatuv karvkate. Kokkerspanjelite hooldusega tegeleva Ailen Timuska sõnul võib selle koeratõu kasuka korras hoidmine olla aeganõudev – vähemalt kord kuus tuleks koertesalongis «juuksuris» käia ning kui tegu on näitusekoeraga, vajab ta kaks korda nädalas pesemist. Samas ei tohiks kokkerspanjeli omamisest huvitatud inimesed end sellest ehmatada lasta, sest paljud omanikud lasevad oma lemmikute karvad lühikeseks lõigata ning see vähendab oluliselt nende hooldusele kuluvat aega. Timuska leiab enda kogemuste põhjal, et karva pikkus koeri kuidagi ei takista. Kui see on hooldatud ja pusadest vaba, ei häiri koeri ka maani ulatuv kasukas.

Kokkerspanjelit valides tuleks silmas pidada seda, et koer peab olema sõbralik, inimlembene ja koostööaldis. «Kutsikad vajavad palju sotsialiseerimist ning kui nad seda ei saa, võivad nad muutuda kas liialt araks või agressiivseks,» räägib Timuska. «See ei ole tavaline käitumine – spanjelid armastavad inimesi ning õige kasvatuse abil saavad neist sõbralikud ja avatud koerad.»

Timuska rõhutab, et kutsika valikul tuleb kindlasti uurida vanemate iseloomude ja tervise kohta. Spanjelitele omaselt võib neil esineda probleeme kõrvadega, ent seda saab ennetada regulaarse puhastamise abil.

Kuna kokkerspanjelid aretati algupäraselt jahikoerteks, on tegemist energilise ja aktiivse tõuga, kes tahab saada tegelemist ja liikumist. Nad sobivad elama nii korterisse kui majja, ent viimase puhul tuleb silmas pidada, et lihtsalt aias ringi jooksmisest kokkerile ei piisa – talle tuleb anda võimalus maailma avastada ja teiste koertega suhelda. Kui Ameerika kokkerspanjel on õigesti kasvatatud, on ta hea iseloomuga, truu ja mängulusti täis kaaslane.



Eestis algavad tõupaberitega kokkerspanjelite hinnad alates kuuesajast eurost.