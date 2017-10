Maailma teises otsas käinud kass jõudis sotsiaalmeedia abil omanikeni

Ragdoll tõugu kass Dinky pidi laaditama Dubais koos puuriga lennukile, et toimetada ta koos omanike Sue ja Ian Suurbritanniasse, aga kui abielupaar Londonis Gatwiki lennujaamas maandus, ulatati neile tühi puur, kirjutab BBC.

Abielupaari Dubais elav tütar postitas Facebooki kuulutuse, et kass leida. Eelmisel kuul saigi pere Dubai kasside varjupaigalt teate, et Dinky on leitud.

Tõenäoliselt pääses kass juba Dubai lennujaamas põgenema. Nädalavahetusel leidis aset Dinky ja tema omanike õnnelik taaskohtumine.