Shamwari metsloomareservaadi valvur James Craig Moodie jõi parasjagu hommikukohvi, kui uudishimulik tüügassiga tuli vaatama, millega mees tegeleb. «Ta jõudis minust paari meetri kaugusele, enne kui mõistis, et ta tagumik sügeleb ning et siinsamas on käepärane aste, millega sügelust leevendada,» ütles ülinaljaka video üles võtnud mees Catersi agentuurile.