Päevakäpp: sõbralik kassike Greeta otsib inimest, kelle sülle pugeda

Greeta on viisakalt vaoshoitud ning paisid armastav pikema punase karvaga triibik, kelle meelistegevusteks on diivani soojendamine ja paitava käe all nurrumine.

Greeta on saanud parasiiditõrje, steriliseeritud, kiibitud ja vaktsineeritud. Greeta kohta lisainfo saamiseks saada kiri aadressil: info@kassiabi.ee