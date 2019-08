3 olulist asja, mida teada, kui kohtad juhtkoera

Juhtkoera olulisim oskus on hoida otsesuunda ja aidata pimedal inimesel mööduda teel olevatest takistustest ning ületada ristmikke ohutult. Koer seisatab takistuste ning ristmike ees, oodates käsklust, kuidas edasi liikuda, millal üle tee minna ja kas peremees soovib tee paremasse või vasakusse äärde.

Juhtkoer tunneb elementaarseid liikluseeskirju: teab, mis on sebra, teab, millisel tee poolel kõndida, ei ületa sõiduteed enne, kui pole veendutud, et see oleks ohutu.