Ettevaatust, kuri kukk! Ehk kõige veidramad loomadega seotud vigastused

Ameerika Ühendriikide kodanikud satuvad aga EMOsse üllatavalt sageli seetõttu, et on kokku puutunud loomadega. Tervishoiuasutus Amino on välja toonud kõige veidrama statistika, kuidas inimesed viga saavad.

Möödunud aastal pöördus USAs meditsiinitöötajate poole...

...1700 inimest, kes põrkasid kokku lehmaga;

...700 inimest, keda hammustas hobune;

...300 inimest, keda hammustas siga;

...ja 200 inimest kokkupõrke tõttu kanaga.

Omalt poolt tuletame meelde ikka ettevaatlikud olema, eriti loomade lähistel!