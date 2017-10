Papagoid lemmikuks valides pead armastama koristamist ja omama terveid närve

Minu kaeluspapagoi Krisha oli kord minu äraolekul kodus ise puuri ukse lahti teinud ning välja pääsedes laual olevaid vihikuid ja natuke ka kapi äärt nokitsenud. Lisaks sellele oli paharet Krisha veel kahe teise linnupuuri uksed lahti teinud. Kui koju jõudsin, ootas ees vaatepilt, kus pooled linnud rõõmsalt vabadust nautisid. Kuna puuri avamine Krishale kangesti meeldima hakkas, seon tugeva nööriga tema puuriukse kinni.

/ Erakogu

Ümberkorraldused eluviisis

Tänu lindudele ei saa ma näiteks mitu päeva järjest kodust ära olla. Samas olen sellega nii ära harjunud, et mul ei ole vajadustki pikemaks lahkuda.

On tuttavaid, kes on küsinud, et kuidas ma nii paljude lindudega hakkama saan ja kas neid liiga arvukalt ei ole. Olen neile alati vastanud, et minu jaoks ei ole see palju, sest lindude pidamine on tegevus, mida võin nimetada oma suureks hobiks ja naudin seda üle kõige. Kui inimene teeb seda, mida ta armastab, ta teeb seda hästi ja korralikult. Sama on ka minu lindudega, ma annan endast parima, et neile hea omanik olla ning iga päev õpin neilt omakorda midagi uut.

Aeg-ajalt aitan teisigi, kes minu poole mõne lindudega seotud murega pöörduvad. Vahel tohterdan ka mõnda haiget õuelindu, kelle olen hiljem vabadusse lasknud.

Avasin Facebookis ka oma lindude teemalise lehe. Kannab see nime Carolyna linnukesed ning selle kaudu hoian teisigi oma lindude tegemistega kursis.

Eelmisel aastal hakkasin oma lindudega külastama paljude eakate koduks olevat Lõhavere ravi- ja hooldekeskust. Juhtus see nii, et sealne tegevusjuht kuulis, et kasvatan linde ja ta käis välja mõtte, et võiksin oma linnukesi eakatele tutvustada, et neilgi oleks põnev ja huvitav.

Tänaseks olen paar korda käinud seal oma linde näitamas ja nendest rääkimas ning näen, kuidas see inimestele head teeb. Linnud on kui väikesed stressimaandajad, nad laulavad ilusaid viise ja nende jälgimine on rahustava mõjuga. Eakad on linnud väga soojalt vastu võtnud ja aeg-ajalt nad uurivad, millal jälle tagasi tuleme.

Sulised semud. / Erakogu

Otsus võtta linnud peab olema põhjalikult läbimõeldud

Eestis on veel vähe papgoidele spetsialiseerinud arste, seetõttu tuleks omanikul linnu tervist hoolikalt jälgida ning garanteerida linnule mitmekesine toit ning palju vabadust. Kui kannatust jagub, koristamine meeldib, närvid on vastupidavad, naabrid on mõistlikud, kes linnu kisa peale ukse taha koputama ei tule, siis võib linnu lemmikuks valida küll.

Siiski ei sobi lindude kasvatamine päris igaühele. Praegu avaldatakse palju kuulutusi, kus soovitakse ära anda hetkeemotsiooni tõttu soetatud lind. Inimesed vaatavad, et linnud on ilusad ja armsad, aga hiljem selgub, et uus lemmik ei vasta ootustele ning tulebki talle uus kodu otsida. Minu juures on palju nn teise ringi linde, kelle omanikul pole olnud aega temaga tegeleda või on olnud mõni muu mõjuv põhjus, miks pole saanud enam lindu pidada.

Seega inimesed, mõelge enne kümme korda, kui hakkate lindu koju võtma. Nad on siiski elusolendid, mitte mänguasjad.