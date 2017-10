Video: maailma pikima keelega koer jumaldab maapähklivõid

Mochi keel on 18,5 cm pikk ning sellest on tema pererahvale nii rõõmu kui ka veidi muret. Lisaks sellele, et suure keelega käib kaasas ka palju sülge, on Mochil keele tõttu ka vahel raskem hingata ning mustus ja puulehedki hakkavad kergesti külge.

Siiski tõdes Mochi perenaine Carla Rickert Guinnessi rekordite raamatu jaoks antud intervjuus, et koera piltide nägemine rekordite raamatus tekitab uhke tunde küll.

Rickert ja tema abikaasa Craig võtsid koera varjupaigast. Mochi oli siis kaheaastane. Pererahvas iseloomustab koera kui väga lojaalset, naljakat armastavat ja tänulikku kaaslast.

Millega Mochi üle kõige maiustada armastab? Mochi keel tõmbub siis veel eriti pikaks, kui kapist tuuakse välja maapähklivõi. Seda, kuidas suur koer maiust lürbib, saab näha videost.