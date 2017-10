Päevakäpp: ponks poiss Felix vajab kiiresti kodu

Iga kord, kui turvakodus käivad külalised, on Felix esimeste seas inimesi uudistamas ning ta kalpsab alati külalistega mööda kassikambreid kaasa, et ikka kindlasti piisavalt nähtaval olla. Seda kõike tehakse vahendeid valimata - ronitakse mööda kraapimispuid, kalpsatakse köögikapile, tuuakse esile malbeid kurinaid ja kostitatakse pehmete peamüksudega, kuid seni tulutult. Alati on inimestele südamesse pugenud keegi teine.

Felix on vahva kaisumõmm, kes esialgu tundub nagu väike kanaema. Ta istub oma mõnusalt vormika (mitte paksu!) kehaga pesas ning justkui hauduks midagi… Tegelikult haub Felix kojuminemise mõtteid ning kui aus olla, siis südamesse pugemine tuleb tal väga hästi välja.

Felix teab, et selleks tuleb istuda oma pesas, teha ennast nunnult vormikaks, oma vurrukesed väga kohevile ajada ning silmad hästi suureks teha (peaaegu nii suureks nagu Shreki kiisul, aga mitte liiga palju – see oleks juba dramaatiline).

Felix on umbes 10 korda suurem kui keskmine kassipoeg ning temas on mitukümmend korda rohkem armastust. Kujutate ette, kui palju armastust selle koheva ja mõnusalt vormika poisi sisse mahub? Kujutate ette kui mõnus on Felix ööseks enda kaissu võtta ja mõnusalt põrisevat nurru kuulata?

Felix on parajalt volüümikas, parajalt krutskeid täis ning miski temas tekitab sooja turvatunde. Feliks on kastreeritud, kiibitud ja vaktsineeritud.

Felix ootab kirja aadressil: info@kassideturvakodu.ee